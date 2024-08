In Kevelaer Besonderes Konzert zu Mariä Himmelfahrt

Am Fest selber – am Donnerstag, 15. August – feiert der Regionalbischof für den Niederrhein, Rolf Lohmann, um 10 Uhr ein Pontifikalamt in der Basilika. Um 15 Uhr findet dort auch die Pilgerandacht mit Pilgerpredigt statt. „Im Anschluss an die Andacht laden wir an den großen Marienfeiertagen üblicherweise zu einem Einzelsegen ein“, berichtet Bastian Rütten. „Hier sind alle eingeladen, sich den Segen Gottes zusprechen zu lassen. Ob als Einzelperson, Familie, oder Freundeskreis“, so der Pastoralreferent.