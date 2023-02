Kirchengemeinde in Kevelaer in Sorge Vandalismus und Drogen am Basilika-WC

An der Toilette an der Basilika gab es jahrelang kaum Kritik. Viele schätzen die Möglichkeit, mitten in der City von Kevelaer ein WC kostenlos aufsuchen zu können. Die Toilette nutzen auch viele Gottesdienstbesucher. Die Anlage sei sauber und wenig daran auszusetzen, hieß es. Doch das hat sich in den vergangenen Monaten geändert, wie Michael Hoefels, Verwaltungsreferent der Wallfahrtsgemeinde, berichtet. Klagen über Vandalismus häufen sich, oft werden die Türen beschmiert, es gibt Beschädigungen an der Decke, sogar die Siphons wurden schon mehrfach gestohlen.