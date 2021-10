Der Vorverkauf läuft : Wer wird Prinz im Bühnenhaus?

Kevelaer Lange mussten die Karnevalisten in der Marienstadt auf das Feiern verzichten. Für den VFR steht nun ein besonderer Termin auf dem Kalender.

Der Verein zur Förderung des Rosenmontagszuges (VFR) Blau-Gold Kevelaer fiebert der Session entgegen. Die Corona-Pandemie hat für die Karnevalisten viel Verzicht bedeutet. Ihr fiel auch die für voriges Jahr angesetzte Prinzenproklamation zum Opfer. Der VFR möchte nicht, dass sich das wiederholt, und will daher mutig in die Session starten. Gleich zu Beginn der Session steht die Prinzenproklamation an, die der VFR mit viel Witz und Humor mit der Kevelaerer Bevölkerung am Freitag, 12. November, feiern möchte. „Denn wenn et Trömmelche jeht, dann steht der VFR parat“, so klingt es bei der Proklamation mit „De Räuber“.