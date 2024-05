Viel Programm in der Stadt Premiere für die Drehorgelwallfahrt in Kevelaer

Am Samstag, 1. Juni, ziehen die Teilnehmer um 10.30 Uhr feierlich in das Forum Pax Christi ein. Hier werden Gäste und Instrumente gesegnet. Ab 11.30 Uhr sind in der Innenstadt dann an vielen Orten die Drehorgelspieler unterwegs, bevor es um 16.30 Uhr ein gemeinsames Konzert im Forum Pax Christi gibt.