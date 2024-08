Viel los in Kevelaer Spaß und Action bei der Pool-Party im Freibad Kevelaer

Am Sonntag, 18. August, verwandelt sich das Freibad in Kevelaer erneut in eine riesige Wasserspielwiese. Von 13 bis 18 Uhr sorgt die Eventagentur „Poolevents“ mit riesigen Wasserspielgeräten, einem DJ mit großer Musikanlage und einem Animationsteam für Spiel- und Badespaß bei Jung und Alt.