Feuer bei einer Autowerkstatt in Kevelaer : Polizei fahndet mit Fotos nach Brandstifter

Kevelaer Das große Feuer bei einer Autowerkstatt im Februar wurde durch Brandstiftung verursacht. Mit Bildern einer Überwachungskamera sucht die Polizei nun nach einem Tatverdächtigen, der wohl gezielt mit einem Motorrad die Werkstatt angesteuert und dort die Autos mit Stofftüchern in Brand gesteckt hat.

Nach einer Brandstiftung auf dem Gelände einer Autowerkstatt am Gewerbering am 21. Februar in den frühen Morgenstunden wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit. Videos einer Überwachungskamera in der Nähe des Tatorts zeigen eine Person, die als dringend tatverdächtig gilt. Die Person war mit einer stark wattierten Jacke mit einem langen, senkrechten Reflektorstreifen vorne bekleidet. Bei sich hatte sie einen Rucksack, der ebenfalls über einen senkrechten Reflektorstreifen verfügte.