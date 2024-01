Versuchter Einbruch in Kevelaer Polizei fahndet nach Einbrecher mit auffallend langer Nase

Am Donnerstag 24. August, war es nach Angaben der Polizei zwischen 23.45 und 23.55 Uhr an der Kardinal-von-Galen-Straße in Kevelaer zu dem versuchten Wohnungseinbruch gekommen. Der bislang unbekannte Täter wollte sich durch das Aufhebeln der Eingangstüre Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus verschaffen. Bei der Tat wurde der Täter durch eine Videokamera aufgezeichnet. Im Zuge der Ermittlungen sucht die Kriminalpolizei nun nach Personen, die Angaben zum gesuchten Täter oder andere sachdienliche Hinweise aus der Tatnacht geben können.