Werbung für Oldtimer Rallye Besonderer Polizeiwagen steht derzeit in Kevelaer

Aktuell macht die „englische Polizei“ mit dem historischen Automobil Stopp bei Mutter und Kind in Kevelaer. Die jungen Fans vom Fachgeschäft für Kindermoden am Peter-Plümpe-Platz fühlen sich hier bereits als Gewinner. Einmal Platz nehmen und sich beim linksgelenkten Auto als „englische Polizei“ fühlen zu dürfen, ist für so manchen Shoppinggast das Highlight des Tages. So manches Foto, geschossen von Mama, Papa, Oma oder Opa, wird noch lange an den Einkauf erinnern.