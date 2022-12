Bürgerantrag abgelehnt Politik gegen Böllerverbot in Kevelaer

Mit seinem Antrag, in Kevelaer das Böllern zum Jahreswechsel komplett zu verbieten, hat Dietmar Schädel aus Kevelaer für Gesprächsstoff gesorgt. Und manchen hat er offenbar zum Nachdenken gebracht. Denn Ende November unterstützte ein weiterer Bürger ausdrücklich den Feuerwerksverbot-Antrag. Der Mann aus Kervenheim appellierte in einem Brief an Stadt und Politik, eine mutige Entscheidung für Umwelt und Gesundheit zu treffen.