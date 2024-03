Treffen in Kevelaer Pilgerleiter bereiten sich auf die Wallfahrts-Saison vor

In einer Welt, die oft von Hektik und Lärm geprägt ist, gewinnt das Bedürfnis nach spiritueller Einkehr und innerem Frieden zunehmend an Bedeutung“, so das Kevelaer Marketing. Pilgertourismus erfreue sich weiterhin großer Beliebtheit. Organisiert werden viele Gruppen über die Pilgerleiter. Traditionell kommen diese Vertreter der angemeldeten Wallfahrtsgruppen aus Deutschland und den Benelux-Ländern Ende März vor der Saison nach Kevelaer, um gemeinsam mit Stadt und Kirche zahlreiche Details zu ihrer Kevelaer-Wallfahrt abzustimmen. So auch in diesem Jahr.