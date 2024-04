Änderung wegen Arbeiten auf Peter-Plümpe-Platz in Kevelaer Pilgerbusse halten jetzt erst einmal am Bahnhof

Der Weg ins Wallfahrtszentrum ist durch den geänderten Haltepunkt geringfügig weiter, bietet aber auch neue Perspektiven für die Planung einer Gruppenreise. „Besucher können ihren Aufenthalt in Kevelaer zum Beispiel mit einer Stadt- oder Themenführung beginnen. Gerne nehmen unsere Gästeführer die Gruppen direkt am Busausstieg in Empfang und führen sie mit interessanten Informationen rund um die Wallfahrtsstadt Kevelaer in die Innenstadt“, sagt Andrea Kirk, Bereichsleiterin Tourismus beim Kevelaer Marketing. Auch ein gemeinsamer Gang des großen Kreuzweges ist möglich. Dieser startet auf einem alleenartigen befestigten Weg am St.-Klara-Platz unweit der Innenstadt und endet an der 15. Station – der Kapelle der Arbeit im Marienpark. Nach einem festlichen Schlussgebet oder Gesang im Marienpark ist der Buseinstieg schon in Sichtweite.