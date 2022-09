Oldtimer-Trecker kommen nach Kevelaer : Eine PS-starke Wallfahrt

Im vergangenen Jahr konnte auch der Regen die Treckerfahrer nicht stoppen. Foto: Norbert Prümen

Kevelaer/Nettetal Nach der Premiere im vergangenen Jahr rollen am 3. Oktober erneut die Oldtimer-Traktoren am Kapellenplatz vor. Die Idee dazu war unter anderem auch in der Corona-Situation entstanden.

Von Sebastian Latzel

Lautstark biegt der hellblaue Trecker von André Dahlke um die Ecke, fährt auf den altehrwürdigen Kapellenplatz. Dort parkt Dahlke sehr gekonnt zwischen den beiden Treckern von Johannes Thodam und Gerd Lemkens. Alle drei haben eines gemeinsam: ihre Liebe zum Oldtimer-Trecker, den alle top in Schuss halten, hegen und pflegen. „Deshalb haben wir auch keine Sorge, dass die Trecker liegen bleiben könnten, wenn wir uns mit anderen Mitgliedern der Schlepperfreunde Hinsbeck auf den Weg nach Kevelaer machen“, sagten sie, als sie sich vor einiger Zeit zu einem Abstimmungstermin mit Pastoralreferent Bastian Rütten in der Wallfahrtsstadt trafen. Denn nach der Premiere im vergangenen Jahr, gibt es am Montag, 3. Oktober, die zweite Auflage der Trecker-Wallfahrt. Wichtig war angesichts der Arbeiten in der Innenstadt, vorher abzuklären, ob denn auch genug Platz für die Traktoren ist. Fazit der Organisatoren: „Die Wallfahrt ist problemlos möglich“, sagt Rütten.

Die Idee zu einer solchen Wallfahrt war eher zufällig entstanden. Die Treckerfahrer aus Nettetal waren seit Jahren regelmäßig am 3. Oktober nach Kevelaer gekommen. Dort kam Rütten mit ihnen ins Gespräch, weil die Wallfahrtsleitung schon länger auf der Suche nach neuen Ideen war. „Hinzu kam dann noch die Corona-Pandemie und damit der Gedanke, vor allem auf Wallfahrten zu setzen, die unter freiem Himmel stattfinden können“, erinnert sich Rütten. „Ich wusste gar nicht, dass es so eine große Szene mit Besitzern von historischen Traktoren gibt. Wir waren der Meinung: Das hat Potenzial.“ Zudem passte der Termin 3. Oktober auch gut zum Erntedankfest. So wurde die Idee immer konkreter, und im vergangenen Jahr fuhren zum ersten Mal die Trecker am Kapellenplatz vor. Trotz Dauerregens kamen mehr als 80 Fahrzeuge.

Von der Resonanz waren alle überrascht und begeistert. Die Verantwortlichen sprechen bereits von einem „Highlight des Wallfahrtsjahres“. „Auf jeden Fall ist es eine PS-starke Wallfahrt“, sagt Rütten schmunzelnd, der die Veranstaltung gemeinsamen mit dem Hinsbecker Verein organisiert. Eine ebenfalls beliebte Wallfahrt in Kevelaer, bei der die Pilger ebenfalls motorisiert anreisen, ist die Motorradwallfahrt. Am 3. Oktober stehen die Trecker im Fokus. „Gemeinsam macht das unheimlich Spaß“, so Rütten zu den Vorbereitungen. „Hand in Hand planen wir seit Monaten.“ So wird eifrig auf Treckertreffen und bei anderen Treckerfreunden geworben.

Gerd Lemkens kennt ganz andere Touren als nur die nach Kevelaer. Er ist mit seinem Kollegen Johannes Thodam bereits bis Santiago de Compostela gepilgert. „6117 Kilometer, hin und zurück. Das alles mit den Treckern“, so Thodam.

Nun geht es wieder nach Kevelaer, wo am Montag, 3. Oktober, bis 11.30 Uhr die Ankunft auf dem – für den restlichen Verkehr gesperrten - Parkplatz Basilikastraße in Kevelaer möglich ist. Der Erntedank-Pilgergottesdienst beginnt um 11.45 Uhr in der Marienbasilika. „Wir hoffen, dass sich viele andere Oldtimer-Treckerfreunde vom Niederrhein anschließen und ebenfalls mit ihren Fahrzeugen zur Trecker-Wallfahrt kommen“, wirbt Thodam um weitere Pilger. „Vielleicht knacken wir sogar die 100? Wer weiß!“

Gespannt auf die zweite Auflage ist auch Rütten, Pastoralreferent in St. Marien. „Das ist eine ganz bodenständige Wallfahrt, da steckt Herz hinter“, ist er sich sicher. „Die Szene“, sagt er, „hat Spaß an solchen Ausfahrten.“ Nach dem Gottesdienst haben die Pilger Zeit, nach eigenen Wünschen in der Kevelaerer Gastronomie zu Mittag zu essen und die Stadt zu erkunden. „Ein Höhepunkt wird dann um 15 Uhr die Vorbeifahrt der Trecker an der Gnadenkapelle mit Segnung der Fahrerinnen und Fahrer und ihrer Gefährte“, kündigt Rütten an.

Um 15 Uhr beginnt dann die Abschlussfahrt. Sie führt von der Friedensstraße über die Basilikastraße, Willibordstraße, über die Hauptstraße (also die Fußgängerzone) zum Kapellenplatz. Dort findet die Segnung der Trecker statt und jeder Fahrer erhält eine Wallfahrtskerze als Andenken.