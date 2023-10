Kevelaer sucht Bereitschaftspflegefamilien Wenn Kinder schnell ein Zuhause brauchen

In den vergangenen Monaten und Jahren mussten deutschlandweit vermehrt Kinder und Jugendliche durch die Jugendämter in Obhut genommen werden, da sie vorübergehend nicht mehr zuhause leben konnten oder selbst um Inobhutnahme gebeten haben. Eine Entwicklung,die auch an Kevelaer nicht spurlos vorübergeht. Im Jahr 2022 wurden 14 Kinder und Jugendliche durch das Jugendamt in Obhut genommen. In diesem Jahr waren es in der Wallfahrtsstadt bislang schon 23, erläutert Stadtsprecherin Lena Hanenberg.