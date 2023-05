Schwerer Unfall in Kevelaer Pedelec-Fahrer lebensgefährlich verletzt

Wie die Polizei berichtet, war der 59-Jährige aus Kevelaer am Samstag gegen 12 Uhr mit dem E-Bike auf der Wember Straße (L 361) in Richtung Kevelaer unterwegs. Er benutzte den rechten Radweg. „Kurz vor der Einmündung zur Van-Geysternstraße überquerte er plötzlich die Fahrbahn der Wember Straße, vermutlich um in die Van-Geysternstraße einzubiegen“, so die Polizei.