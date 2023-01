Feuerwehr ist festgebender Verein Paul Lammers trägt die Festkette

Feuerwehrleute haben ein Gespür für Spannung und Dramatik. Das wurde deutlich beim Heimatabend im Kevelaerer Konzert- und Bühnenhaus, bei dem die Freiwillige Feuerwehr Löschzug Kevelaer ihren Festkettenträger (FKT) proklamierte. Das Geheimnis ist gelüftet, daher gleich vorweg: Es ist Hauptbrandmeister Paul Hellmanns, seit 1982 aktiver Feuerwehrmann und seit kurzem Träger des Feuerwehr-Ehrenzeichens in Gold. Doch bis zur Nennung des Namens wurde es für das Publikum im vollbesetzten Saal höchst spannend. Während der Laudatio hieß es plötzlich: „Stopp, der Festkettenträger ist ja noch gar nicht da, jetzt muss ich erstmal telefonieren.“ Angerufen wurde Markus van Oorschut per Video-Anruf, und van Oorschut erschien auf einer großen Leinwand, die auf der Bühne aufgestellt war. Der Angerufene begriff scheinbar nicht sofort, dass nun das ganze Publikum ihm live bei der Suche nach dem Festkettenträger zuschauen konnte. Dann schaltete er spontan und charmant in den Bühnen-Modus und machte sich mal lächelnd, mal hektisch auf die Suche nach dem Festkettenträger.