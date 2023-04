Pater Joseph kommt nach Kevelaer Indischer Priester verstärkt die Wallfahrtsgemeinde

2000 wurde Pater Joseph für pastorale Tätigkeiten im Bistum Münster freigestellt. Nach dem Sprachkurs in der Akademie Klausenhof war er in der Pfarreiengemeinschaft Herzfeld und Lippborg und ab 2007 in der Pfarrgemeinde Sankt Georg in Hopsten eingesetzt. Seit September 2020 ist er erneut in Indien zunächst in einer Pfarrgemeinde und danach im Priesterseminar seiner Ordensgemeinschaft tätig gewesen.