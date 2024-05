Angriff eines anderen Hundes Passant rettet Labrador-Hündin in Kevelaer das Leben

Am Montag vergangene Woche, dem 6. Mai, kam Elbers mit Lotte gerade von ihrer Gassi-Runde zurück. Sie wollte noch nach Kevelaer, musste in der Stadt was erledigen. Sie parkte am Basilikaplatz, lies ihrem Hund aus dem Auto – und plötzlich kam ein anderer angerannt. Die Englische Bulldogge stürmte auf Lotte zu und biss sich in ihrem Hals fest. Sie rüttelte und biss weiter, sie ließ nicht los. Die Bulldogge sprang offenbar aus dem Auto einer anderen Hundehalterin. Der Vorfall ereignete sich gegen 13.15 Uhr.