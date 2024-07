Parken in Kevelaer Bodensensoren für das neue Parkleitsystem werden installiert

Für das digitale Parkleitsystem werden zwei Sensortypen eingesetzt: kamerabasierte Sensoren und Bodensensoren. Die Kameras wurden bereits Anfang Juni installiert. Die Bodensensoren kommen überall dort zum Einsatz, wo Kamerasensoren nicht funktionieren, beispielsweise weil Bäume im Weg stehen. Die Sensoren digitalisieren den Parkraum in Kevelaer und generieren so zukünftig live die Belegungsdaten der Stellflächen, so die Stadtverwaltung, die betont: „Weitere Daten werden nicht erfasst.“