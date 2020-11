Neues zum Infektionsgeschehen in Kevelaer : „Die Corona-Zahlen müssen runter“

Kevelaer Kevelaer schaut auf die weiteren Entwicklungen von Bund und Land. Wenn die Zahlen nicht sinken, seien weitere Einschränkungen zu erwarten, sind sich Bürgermeister Dominik Pichler und Ordnungsamtsleiter Ludger Holla sicher.

Er sei erleichtert, dass es noch zu keiner weiteren Verschärfung der Maßnahmen zum Schutz vor der Infektion mit dem Coronavirus gekommen sei, so Kevelaers Bürgermeister Dominik Pichler. Seine Sorge: „Der Bürger muss die Maßnahmen verstehen.“ Man müsse mit Vorsicht darauf achten, dass die Stimmung in der Bevölkerung nicht umschlage. Momentan seien die Querdenker, die unter anderem gegen das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes wettern, eine kleine, aber sehr laute Minderheit. Die allermeisten Menschen würden sich allerdings an die Hygienemaßnahmen halten, auch in Kevelaer. Vermehrt werde auch in der Innenstadt der Mund-Nasen-Schutz freiwillig getragen, schildert Pichler seine Beobachtung. Deutlich macht er aber auch, dass weitere Maßnahmen von Bund und Ländern zu erwarten sind, wenn die Infektionszahlen nicht deutlich sinken. Und dazu könne jeder beitragen.