Schwester Bernadette feiert Ordensjubiläum in Kevelaer „In der ersten Zeit dachte ich, ist sei im Mittelalter“

Sie war 17, als sie das Klarissenkloster in Münster mit Mauern und vergitterten Fenstern wahrnahm. „Wer dahinter lebt, muss verrückt sein“, sagte sie sich. Aber ihr Interesse an dieser ungewöhnlichen Lebensweise, die ihr irgendwie „spannend“ vorkam, war geweckt. Sie trat in die Ordensgemeinschaft der Klarissen ein. Nach einer zweijährigen Probezeit legte sie das Gelübde – die sogenannte Profess – ab.