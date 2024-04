Bruder Hubert seit 60 Jahren Canisianer „Ein lohnendes Leben für andere“

Die Arbeit für und in einer Gemeinschaft liegt ihm am Herzen und ist sein Erkennungszeichen: Bruder Hubert Müller feierte jetzt sein 60-jähriges Ordensjubiläum im Kevelaerer Priesterhaus. Seit er 1964 als 23-Jähriger sein Gelübde, die sogenannte „Profess“, im Orden der Canisianer ablegte, hat er an den verschiedenen Stationen seiner Tätigkeit einfach alles gemacht: er betreute Internatsschüler als Erzieher, er chauffierte Bischöfe zu ihren Terminen, war Küster, Seelsorger und packte auch mal in einer Spülküche mit an. Schließlich verhalf er einer kleinen Barockkirche zu überregionaler Bekanntheit, wobei er sich als wirklicher Profi in Öffentlichkeitsarbeit erwies.