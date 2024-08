Abschluss der Atempause Open-Air-Kino im Solegarten in Kevelaer

Die Atempause im Solegarten geht auf die Zielgerade. Die letzte Woche hat begonnen. Stimmungsvoller Abschluss soll wieder das Kino unter freiem Himmel sein. Am Freitag, 16. August, können Kinofans ab 20 Uhr Kinoatmosphäre neben dem Gradierwerk erleben. Dank der Unterstützung der Volksbank an der Niers lädt das Kevelaer Marketing auch in diesem Jahr wieder zum kostenfreien Open-Air-Kino in den Solegarten St. Jakob ein. Präsentiert wird der Film „Eingeschlossene Gesellschaft“, der ab 21 Uhr über die Leinwand flimmern wird.