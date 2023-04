Verkaufsoffener Sonntag in Kevelaer Besucher-Rekord beim Brocante-Markt

Kevelaer · Beim ersten verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr in Kevelaer wurden so viele Gäste wie noch nie an solchen Tagen gezählt. Was das für Folgen hat.

17.04.2023, 17:30 Uhr

30 Händler stellten beim Brocante-Markt in der Innenstadt aus. Foto: Norbert Prümen

Von Anastasia Jakimowicz und Sebastian Latzel

Die Besucher hatten offenbar auf einen solchen Tag gewartet. Das Wetter war schön, die Geschäfte hatten geöffnet und in der City fand der Brocante-Markt statt. Eine Kombination, die am Ende zu Rekordzahlen bei den Besuchern führte. Seit einiger Zeit setzt die Stadt auf der Hauptstraße und der Busmannstraße Frequenz-Messgeräte ein, die die Passanten zählen. Nie wurden dabei so viele Besucher registriert, wie Tobias Nelke vom Kevelaer Marketing berichtet. Bislang hatte der verkaufsoffene Sonntag „Zauberhaftes Kevelaer“ im Dezember 2022 den Rekord gehalten. Doch selbst die Zahlen dieses Events, das auch noch im Rahmen des Advent- und Krippenmarktes stattfand, konnten übertroffen werden.