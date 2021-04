Viele nutzten in Kevelaer das Angebot : Riesige Nachfrage nach Schnelltests vor Ostern

Die Caritas bietet im Klostergarten in Kevelaer kostenlose Coronatests an. Foto: Caritas

Kevelaer Vier Testcenter für kostenlose Corona-Schnelltests gibt es in Kevelaer. Vor den Feiertagen wurden hier mehr als 3000 Personen in einer Woche getestet.

Die Nachfrage nach kostenlosen Corona-Schnelltests vor den Ostertagen war in der Marienstadt riesig. Insgesamt 3147 Personen ließen sich in Kevelaer in der Woche vor den Feiertagen testen, berichtet Ordnungsamtsleiter Ludger Holla, der die Daten vom Kreis Kleve erhalten hat.

Von den 3146 Tests fielen lediglich drei positiv aus. Das entspricht einer Quote von 0,1 Prozent. „Dies wiederum ist ein sehr niedriges Ergebnis. Laut Mitteilung des Kreis Kleve liegt der Anteil der positiven Schnelltests kreisweit auch unter 0,5 Prozent“, so Holla.

Wie mehrfach berichtet, gibt es in Kevelaer vier Testzentren, in denen kostenlose Corona-Schnelltests angeboten werden: Im Hotel Klostergarten, in den Zahnwelten Paeßens, im Marienhospital sowie bei Tierarzt Wilhelm Bühner in Keylaer. Daneben sind Tests auch bei verschiedenen Hausärzten in der Wallfahrtsstadt möglich.