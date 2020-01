Beisetzung des ehemaligen Wallfahrtsrektors : Kevelaer nimmt Abschied von Richard Schulte Staade

Von der Basilika zog der Trauerzug zunächst zum Gnadenbild. Foto: Latzel

KEVELAER Viele Gläubige nahmen am Samstagmorgen Abschied vom früheren Wallfahrtsrektor. Er wurde nach einem Pontifikalrequiem beigesetzt.

Unter großer Anteilnahme der Bevölkerung ist Richard Schulte Staade am Samstag beigesetzt worden. In einem langen Trauermarsch begleiteten viele Gläubige den früheren Wallfahrtsrektor und Ehrenbürger auf seinem letzten Weg zum Friedhof an der Römerstraße. Zuvor war ein großes Pontifikalrequiem in der Basilika gefeiert worden. Der Andrang war so groß, dass die Trauerfeier auch auf eine Leinwand in der St. Antoniuskirche übertragen wurde.

Angesichts der vielen Abordnungen von Vereinen, Verbänden, Schützen und Bruderschaften meinte Wallfahrtsrektor Gregor Kauling: „Es wäre eine Freude für Richard, wenn er sehen würde, dass so viele gekommen sind.“ Denn Richard Schulte Staade war es bis zum Schluss wichtig, am gesellschaftlichen und kirchlichen Leben in Kevelaer teilzunehmen.

Der Totenzettel für Richard Schulte Staade. Foto: Latzel

Mehr als 50 Bischöfe, Priester und Diakone nahmen an dem Requiem teil. Weihbischof Dr. Stefan Zekorn erinnerte in seiner Predigt an das Wirken Schulte Staades. „An vielen Stellen kann man hier am Kapellenplatz vier Worte finden, die unter Richard Schulte Staade angebracht wurden und die auch in seiner Todesanzeige stehen, nämlich ,Mater dei memento mei‘“, sagte er. Übersetzt bedeuten sie „Mutter Gottes, gedenke meiner“.

Der Sarg des verstorbenen Richard Schulte Staade wurde, bewacht von einer Ehrengarde der Bruderschaften, im Altarraum aufgebahrt. Foto: Latzel