Besuch von Stefan Rouenhoff Gespräch in Kevelaer über den Niersexpress

Ein weiteres Thema waren die kommunalen Finanzen. Bürgermeister Dominik Pichler schilderte, dass sich die wirtschaftliche Stagnation in vielen Kommunen in Deutschland, auch in Kevelaer, bemerkbar mache. Hinzu komme, dass der Bund den Kommunen immer mehr Aufgaben übertrage, was die kommunalen Haushalte zusätzlich belaste. Damit kämen selbst Städte wie Kevelaer, die in den vergangenen Jahren gut gewirtschaftet haben und eine gesunde Wirtschaftsstruktur vorweisen können, in ein schwierigeres Fahrwasser.