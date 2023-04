Kann jetzt gekauft und eingesät werden Blumenmischung für Artenvielfalt und soziale Projekte

In den zurückliegenden Jahren, konnten soziale Einrichtungen in Kevelaer, Naturschutzprojekte und Menschen in Not vom anteiligen Verkaufserlös unterstützt werden. Der anteilige Verkaufserlös aus dem vergangenen Jahr, geht an den Verein „Runder Tisch Flüchtlingshilfe Kevelaer e.V.“ für Geflüchtete aus der Ukraine. In diesem Jahr, sind sich Bürgermeister Dominik Pichler, Heino Breuer und die Familie Baaken einig, sollen die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien sowie die Tafel in Kevelaer Unterstützung erfahren. Jedes verkaufte Glas, ob als Geschenk oder für den Eigenbedarf, hilft also der Natur und Menschen in Not.