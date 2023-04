Ehrung in Kevelaer Niederländischer Ritterorden für Thera van Osch

Eine freudige und festliche Stimmung herrschte am Donnerstag im Ratssaal der Stadt Kevelaer. Wo sonst die Ratsmitglieder diskutieren und entscheiden, war an diesem Vormittag viel Niederländisch zu hören. Zahlreiche Gäste freuten sich sichtlich, dass eine unter ihnen nicht so recht wusste, warum sie eingeladen war. Die Überraschung gelang. Die Niederländerin Thera van Osch erhielt aus den Händen des Generalkonsuls der Niederlande, Peter Schuurman, den Orden „Ridder in de Orde van Oranje Nassau“ (Ritter des Ordens von Oranien-Nassau), einen hohen niederländischen Verdienstorden, der an Menschen verliehen wird, die sich in besonderer Weise für die Gesellschaft engagieren.