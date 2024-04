Führungen, Kunst und Vitalprogramm im Solegarten Durchatmen bei den Angeboten in Kevelaer

Tickets für die Gästeführungen sind im Ticketshop und im Vorverkauf in der Tourist Information im Erdgeschoss des Rathauses oder im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob erhältlich und kosten sechs Euro pro Person. Kinder bis fünf Jahre sind frei, Familien zahlen 15 Euro. Kurzentschlossene können sich auch spontan direkt vor Ort für die Führungen anmelden. Für die kostenlosen Angebote aus dem Vitalprogramm müssen keine Tickets erworben werden. Für ausgewählte Termine ist jedoch eine Voranmeldung erforderlich. Wer weitere Informationen wünscht, erhält diese in den Vorverkaufsstellen, auf der Website www.kevelaer-marketing.de oder telefonisch unter 02832 122-991 und -992.