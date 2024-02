Arbeiten an der Ladestraße Neues Flüchtlingsheim in Kevelaer soll auf 200 Säulen stehen

Kevelaer · Weil der Untergrund an der Ladestraße nicht ganz unproblematisch ist, muss das Gebäude besonders stabilisiert werden. Dafür sind auch umfangreiche Bohrungen bis in vier Meter Tiefe am Bahnhof nötig.

26.02.2024 , 17:00 Uhr

Die ersten Arbeiten für das neue Flüchtlingsheim an der Ladestraße laufen bereits. Foto: Norbert Prümen