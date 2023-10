Blockheizkraftwerk der Stadt Kevelaer Neue Anlage sorgt für warmes Wasser im Hallenbad

Die vorhandene Gebäudeleittechnik ist an die neue Anlage angepasst worden und soll eine optimale Einstellung an den Energiebedarf vor Ort ermöglichen. „Bei der Anschaffung war es uns sehr wichtig, dass das Kraftwerk auch mit Biogas betrieben werden kann. Es lässt sich einfach umrüsten. In Zukunft können wir uns durchaus vorstellen, das Blockheizkraftwerk entsprechend umzurüsten, sodass auch auf einen nachhaltigen Energieträger umgestellt werden kann,“ so Ina D’Aleo, Energiemanagerin der Stadt.