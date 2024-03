Stefan Dördelmann in Kevelaer eingeführt Herzlicher Empfang für den neuen Wallfahrtsrektor

Der neue Wallfahrtsrektor Stefan Dördelmann und die beiden Pfarrer Sebastian Frye und Paul Hagemann wurden in Kevelaer auf das Herzlichste begrüßt. Am Tag ihrer Einführung gab es ein festliches Hochamt in der vollbesetzten Basilika, viele feierliche Momente auf dem Kapellenplatz durch die Beteiligung der Geselligen Vereine, sowie einer großen Zahl von Zuschauern.