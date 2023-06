Neue Aufgabe für Jochen Rademacher Neuer Leiter für die Sparkasse in Kevelaer

Das Team der Sparkassen-Geschäftsstelle in Kevelaer startete mit einem neuen Gesicht in die Sommerzeit: Rainer Janßen, der seit mehr als zehn Jahren in Kevelaer wirkte, hat in Zusammenhang mit seiner Funktion als stellvertretender Leiter Privatkundenmanagement eine Leitungsaufgabe im Marktbereich Emmerich übernommen. Sein Nachfolger als Leiter des Marktbereiches Kevelaer ist ein „Ur-Kevelaerer“: Jochen Rademacher.