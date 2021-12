Neuer Laden in Kevelaer setzt auf Nudeln : Die frische Pasta auf der Busmannstraße

René van den Berg in seinem stylischen Pasta-Laden. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kevelaer René van den Berg bringt den Schweizer Akzent und die Leidenschaft für selbstgemachte Nudeln mit. In seinem Laden im Industrie-Look gibt es viel zu entdecken. Samstag öffnet das „Kävelse Pasta Hüsli“.

Die Passanten werfen neugierige Blicke in den Laden während im Inneren die Pasta-Maschine vor sich hin arbeitet und eine Hörnle-Nudel nach der nächsten zum Vorschein kommt. Pasta, frische Pasta, darum geht es in dem neuen Geschäft auf der Busmannstraße in Kevelaer. Besitzer René van den Berg ist voller Vorfreude auf die Eröffnung am Samstag. „Ich bin sehr nervös und gespannt“, sagt der 55-Jährige, der in Kevelaer geboren ist, aber den Großteil seines Lebens in der Schweiz verbracht hat. Zu den Familienbesuchen ging es immer wieder zurück an den Niederrhein. „Früher mit dem roten Käfer, das waren zwölf Stunden“, erinnert er sich an die Urlaube mit seinen Eltern in der alten, nun seiner neuen, Heimat.

Schon früh reifte der Gedanke an einen Pasta-Laden heran. Es sollte etwas sein, was die Leute mögen, was es aber nicht an jeder Ecke gibt, gab sein Vater ihm als Tipp mit. Seine Mama sei eine leidenschaftliche Köchin gewesen, erzählt der gebürtige Kevelaerer. Dann war da noch die Patentante in der französischen Schweiz und die Verwandtschaft in Tessin. Die große Leidenschaft für gutes Essen plus die kulturellen und regionalen Unterschiede hätten ihn sehr geprägt, sagt der Pasta-Liebhaber. Sieben Jahre lang war er sogar Koch einer Karnevalsgesellschaft in der Schweiz. Die Idee einer Pasta-Manufaktur, die sei hängengeblieben und wird nun Wirklichkeit.

Info Öffnungszeiten und Adresse Geöffnet Die Pasta-Manufaktur „Kävelse Pasta Hüsli“ ist Dienstag bis Samstag von 11 bis 18 Uhr geöffnet und Sonntag von 12 bis 17 Uhr. Adresse Busmannstraße 36 in Kevelaer

Dass dort etwas fabriziert wird, das soll und darf der Fabrikcharme seines Ladenlokals in der Busmannstraße ruhig zeigen, sagt van den Berg. Die Decke hat Industriekulturcharakter. Auch wenn es vornehmlich um Nudeln geht, so bleibt der Blick doch unweigerlich an den beiden Seitenwänden hängen. Deckenhoch ist eine Graffiti-Landschaft gesprüht worden, die auf die tiefen Wurzeln des Pastamanufaktur-Besitzers hindeuten. Eine Kuh mit Kussmund, ein Alpen-Steinbock und ein Wilhelm Tell, wie könnte es anders sein, der auf eine Ravioli statt auf einen Apfel zielt. Die Schweiz umgibt einen, sobald man den Laden betritt, wer mag, mit dem unterhält sich van den Berg auch in der Schweizer Landessprache. Der Name seines Geschäfts „Kävelse Pasta Hüsli“ verbindet seine zwei Heimatorte.

Die Nudeln werden jeden Tag frisch produziert. Jeden Tag gibt es auch eine Soße für diejenigen, die eine heiße Portion „Nudeln to go“ unterwegs verzehren wollen. Den passenden Parmesankäse für das Topping hat van den Berg aus dem Käse-Geschäft nebenan, den Hartweizengrieß für seine Nudeln bezieht er vom gleichen Lieferanten, der auch den Bäcker von gegenüber beliefert. „Kurze Wege“, lautet sein Motto. In seine Nudeln kommen neben Hartweizengrieß noch frische Eier vom Bauernmarkt. Anbieten möchte er aber auch eine vegane Variante rein aus Dinkelmehl und Wasser.

Zunächst möchte er aber testen, was die Kevelaerer gerne möchten. Deswegen fängt er mit einer Soße pro Tag an. Zum Beispiel die selbst gemachte Tomatensoße. Dafür wurden Tomaten aufgekocht und durch die flotte Lotte passiert. Gerade zum Wochenende hin soll es auch frische Lasagneplatten geben, später auch Pizza oder die Spezialität Piadina mit Rohschinken und Käse.

Großen Wert legt er auf Nachhaltigkeit. Plastik gibt es bei ihm nicht, Getränke gibt es ausschließlich in Glasflaschen, die Verpackung ist aus Papier.

„Es wäre sehr wünschenswert, wenn die Leute ihre eigenen Dosen mitbringen“, sagt er in Bezug auf Abfallvermeidung. Gerne steht er mit Rat und Tat zur Seite, wie viel Nudeln es für einen gemütlichen Abend zu zweit (oder mehr) sein darf.