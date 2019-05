Vogelschießen : Neuer König für die Antonius-Gilde

Kevelaer Neben dem Preisschießen wurde auch der neue Schützenkönig ausgelobt.

Beim Preis- und Vogelschießen der Antonius Gilde hat Thorsten Janssen im wahrsten Sinne des Wortes den Vogel abgeschossen. Er setzte sich gegen die konkurrierenden Thronanwärter Hans Faahsen und Charles Verheyden durch. Damit wird er neuer Schützenkönig der Antonius Gilde und Nachfolger von Jürgen Buschhaus. Neue Schülerprinzessin wurde indes Vera Deckers, die sich auch im Preisschießen bei der Jugend hervorragend geschlagen hat. In den Reihen der Männ ging der erste Preis nach 68 Schüssen an Oliver Kaltenecker. Thomas Canders-Knell holte mit 99 Schüssen Silber. Der letzte Preis ging mit 137 Schüssen an den amtierenden Klotzkönig Tobias Aymanns.