Neues Parkkonzept für Kevelaer Jetzt zwei Tarifzonen beim Parken

Kevelaer · Am Donnerstag startet das neue Parkraumkonzept in Kevelaer. Dann gibt es nur noch zwei Tarifzonen in der City. Die wichtigsten Infos im Überblick.

31.05.2023, 17:00 Uhr

Mobilitätsmanagerin Mara Ueltgesforth an den neuen Parkautomaten in Kevelaer. Foto: Stadt/Stadt Kevelaer

Die Schonzeit ist vorbei. Nachdem in den vergangenen Tagen kostenlos in der City geparkt werden durfte, weil die neuen Geräte installiert wurden, wird es jetzt ernst. Ab Donnerstag, 1. Juni, gilt die neue Parkordnung in Kevelaer, mit neuen Tarifen, Namen und Zonen. Jetzt sind die Automaten „scharf“ geschaltet. Augenfälligste Änderung: Es gibt kein Parkticket mehr. Die wichtigsten Infos zum neuen Parkkonzept.