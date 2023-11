Seniorin hatte sich über die Zustände beklagt Problem mit der Tür im Hallenbad Kevelaer ist gelöst

Die Freude von Irmgard Luyven ist riesengroß. „Es geschehen offenbar noch Zeichen und Wunder“, meint die Seniorin aus Kevelaer. Wie berichtet, geht die 70-Jährige gerne zum Schwimmen in das Hallenbad. Irmgrad Luyven braucht einen Rollator und kommt damit über die Rampe auch recht gut bis zum Eingang. Doch vor der Tür war dann oft Schluss. Allein öffnen konnte sie die Tür nicht. Die ging nur schwer auf und öffnete sich zudem nach außen. Also musste die Seniorin regelmäßig vor dem Bad warten, bis jemand kommt und sie dann hineinlässt. Mit dem Problem hatte sie sich an die Verwaltung gewandt und darum gebeten, doch zumindest eine Klingel anzubringen, um so das Personal zu rufen, um die Türe zu öffnen oder einen Schalter, über den die Tür geöffnet werden kann.