Im Katharinenhaus Neue Krippe begeistert Senioren in Winnekendonk

Die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Mitarbeitenden des Katharinenhauses können sich in diesem Jahr über eine neue Krippe freuen. Möglich wurde dies durch eine großzügige Spende der Krippenmanufaktur Prascsik aus Twisteden, die jedes Jahr eine Krippe stiftet. In diesem Jahr fiel die Wahl von Adele und Peter Prascsik auf das Seniorenhaus des Caritasverbandes Geldern-Kevelaer in Winnekendonk. Hausleiterin Sabine Vohwinkel zeigte sich begeistert und konnte bereits kurze Zeit später in der Manufaktur eine wunderschöne Krippe für die Bewohnerinnen und Bewohner aussuchen.