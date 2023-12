Weiterer Standort ist am Bauhof Kevelaer baut neue Flüchtlingsunterkunft am Bahnhof

Kevelaer · An der Ladestraße in Kevelaer entstehen neue Wohnungen für Geflüchtete, auch am Betriebshof gibt es solche Pläne. Dagegen gibt es für den Bereich an der Alten Heerstraße neue Überlegungen der Stadt.

28.12.2023 , 17:00 Uhr

An der Ladestraße in Kevelaer laufen die Arbeiten zum Bau für eine neue Flüchtlingsunterkunft. Foto: Lüdke