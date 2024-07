CD-Aufnahme in Kevelaer Musikalische Nachtschichten in der Basilika

Nachts in der Marienbasilika in Kevelaer – wer denkt, alles ist dann ruhig, leise und still, konnte in den vergangenen Tagen eines Besseren belehrt werden. Da schickten Pauken und Trompeten ihren Klang nach draußen, dann waren es die leisen, fast zarten Klänge, dann schien ein ganzes Orchester ein- und auszumarschieren. Nun, die frisch und wunderbar sanierte Seifert-Orgel war im Dauereinsatz – eine kleine Gruppe sehr besonderer Schülerinnen und Schüler eines großen Orgelspielmeisters zog im wahrsten Sinne des Wortes alle Register ihrer Kunst: Der französische Musiker und Organist Jean-Paul Imbert, inzwischen 82 Jahre alt, hatte sechs ehemalige Schülerinnen und Schüler um sich geschart, um eine CD einzuspielen. Ja doch, eine CD, kein Streaminggedöns. Natürlich war Elmar Lehnen, Organist in der Basilika, ein bisschen „schuld“ daran, dass sich die exzellenten Orgelspielerinnen – und -spieler in Kevelaer zum musikalischen Spiel trafen - Jean-Paul Imbert war einst der Lehrer von Lehnen – und von der Qualität und Klangschönheit der Seifert-Orgel muss man niemanden in der Welt mehr überzeugen – das Instrument ist gesetzt.