Besondere Veranstaltung in Kevelaer Bei „Nacht der Trends“ haben die Geschäfte bis 23 Uhr geöffnet

In Kevelaer findet am Samstag, 16. September, wieder „Die Nacht der Trends“ statt. Auf der Busmannstraße präsentieren das Modehaus Kaenders, Mutter und Kind und Go-in um 18 Uhr und 20 Uhr die neuesten Trends bei einer Modenschau. Um 18.30 Uhr und 20.30 Uhr laden Mode Abels und Jeans Vrede zur Modenschau ein. Es gibt die aktuellen Trends und neusten Kollektionen zu entdecken. Um 17.30 Uhr und 19.30 Uhr warten alle gespannt auf die Darbietungen von „Dance Passion“, die Tanzgruppe, die sich im vergangenen Mai in Kevelaer neu gegründet hat.