Luxemburger Galerie in Kevelaer Gesunde Gastronomie für die Galerie

Die Luxemburger Galerie (Luga) war seit vielen Jahren so etwas wie das Sorgenkind der Innenstadt. Die Passage in prominenter Lage direkt am Kapellenplatz kämpfte mit großem Leerstand, nachdem viele Geschäfte den Bereich verlassen hatten. Inzwischen hat sich einiges getan, sind wieder einige Geschäftslokale belegt. Was jedoch fehlt, ist ein Angebot, das ein Frequenzbringer ist, wie es so schön im BWL-Deutsch heißt. Meint konkret: ein Geschäft, das viele Leute anzieht und damit auch dafür sorgt, dass die Zahl der Besucher in der Passage allgemein erhöht wird.