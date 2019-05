Muttertagsbriefe der St.-Antonius-Grundschüler : Liebe Mama ...

Kevelaer „Ich hab dich so lieb, dass ich das nochmal sagen muss!“ Grundschüler aus Kevelaer gratulieren ihren Müttern zum Ehrentag.

() Zum Muttertag haben die Schüler der St.-Antonius-Grundschule in Kevelaer Briefe an ihre Mütter geschrieben. Eine kleine Auswahl zeigen wir heute in der RP. Die Briefe stammen von Schülern der vierten Jahrgangsstufe. „Im Alltag bedankt man sich selten bei seiner Mutter, deswegen ist es eine schöne Wertschätzung“, sagt Stephanie Hülse, die die Briefe im Sekretariat für uns gesammelt hat. Auch bei ihr Zuhause hängen Briefe und Geschenke, die sie vor Jahren von ihrem Kind geschenkt bekommen hat, noch am Kühlschrank.