81 Kastanien in Kevelaer betroffen : Europaplatz: Bäume müssen gefällt werden

81 Kastanien in Kevelaer betroffen

Kevelaer Die Stadt hat die Bäume auf dem Europaplatz untersuchen lassen. Dabei stellten die Experten fest, dass die Kastanien von einem Pilz befallen sind.

Wenn Bäume gefällt werden, ist das vor allem in der Innenstadt immer ein besonders sensibles Thema. Im Ausschuss für Klima, Umwelt und Gebäudemanagement teilte Stadtplaner Dave Welling jetzt mit, dass am Europaplatz gleich 81 Rosskastanien gefällt werden müssen. Man habe ein Gutachten erstellen lassen. Danach stehe fest, dass diese Bäume von einem Pilz befallen und nicht mehr zu retten seien. Sie sollen daher in nächster Zeit entfernt werden.