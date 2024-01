Ausverkaufte Vorstellungen in Kevelaer Musical Schraap – Traum für den Theaterchor wird wahr

Corona hatte auch den Theaterchor Niederrhein tief getroffen. Die Aktivitäten des Ensembles, das sich in der Region einen Namen gemacht hat, kamen quasi zum Erliegen. Nach dem Neustart fasste der Theaterchor den Entschluss, den nächsten Entwicklungsschritt zu machen und Schauspiel und Gesang noch mehr zu vereinen: in einem eigenen Musical. Vorangetrieben wurde die Idee von Chorleiter Tom Löwenthal, der seine musikalische Leidenschaft in der Tradition des Musiktheaters sieht