Unfallflucht in Kevelaer Unbekannter fährt Müllmann bei der Arbeit an

Gleich zwei Fälle von Unfallflucht in Kevelaer beschäftigen derzeit die Polizei. Am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr war kurz vor der Kreuzung Twistedener Straße und Walbecker Straße ein Müllmann angefahren worden. Wie die Polizei berichtet leerte der 35-Jährige die Glaskörbe an der Straße. Wie es dabei so üblich ist, musste er dafür mehrfach die Twistedener Straße überqueren. Hinter dem Müllfahrzeug hatte sich eine längere Autoschlange gebildet.