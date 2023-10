Unfall in Wetten Motorradfahrer schwer verletzt

Gerade erst hat die Polizei zur Aufmerksamkeit geraten, weil derzeit so viele Trecker mit Anhängern unterwegs sind. Jetzt kam es wieder zu einem schweren Unfall. Diesmal wurde am Mittwoch ein Motorradfahrer schwer verletzt. Das Unglück ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 15 Uhr an der Twistedener Straße. Wie die Polizei berichtet, war ein 65-jähriger Mann aus Rheinberg mit seinem Motorrad die Straße in Fahrtrichtung B9 unterwegs. Aus der anderen Richtung kam ein 28-jähriger Mann aus Kevelaer mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine samt Anhänger entgegen. Der Mann beabsichtigte, in den Mühlenweg abzubiegen, übersah dabei aber den sich nähernden Motorradfahrer. Der Mann aus Rheinberg bremste sein Motorrad stark ab, um eine Kollision zu vermeiden, und verlor dabei die Kontrolle über die Maschine. Er stürzte zu Boden und verletzte sich so schwer, dass er in ein örtliches Krankenhaus verbracht werden musste. Lebensgefahr bestand laut Polizei glücklicherweise nicht. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden.