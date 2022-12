Betrieb aus Kevelaer ausgezeichnet Moeselaegen erneut in Metzger-Hitliste

Kevelaer · Der Betrieb von der Hauptstraße in Kevelaer ist ausgezeichnet worden. Eine Fachzeitschrift testete das Geschäft und war von der Qualität überzeugt. So kam es in die Liste der 500 besten Metzger Deutschlands.

30.12.2022, 05:45 Uhr

Am Ende entscheidet immer noch der Kunde, meinen Gudrun Brouwers-Klink, Josi Moeselaegen und Michaela Verhoeven. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Von Sebastian Latzel