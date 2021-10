Mobiles Team im Petrus-Canisius-Haus : Impfteam kommt zur Spätschicht nach Kevelaer

Kevelaer Am Freitag, 5. November, findet die Kevelaerer Spätschicht auf der Busmannstraße und „Kevelaer im Licht“ statt. Gleichzeitig findet eine Impfaktion statt.

Unterstützt werden sie hierbei durch mobile Impfteams der Kreisverwaltung bei besonderen Veranstaltungen oder Aktionen. Zwei solcher Veranstaltungen finden am Freitag, 5. November, in Kevelaer von 16 bis 21 Uhr statt. Die Kevelaerer Spätschicht auf der Busmannstraße und „Kevelaer im Licht“ in der Innenstadt. Hierzu werden wieder zahlreiche Besucher erwartet, die dann die Chance haben sich impfen zu lassen und damit sich und ihre Mitmenschen vor einer Erkrankung zu schützen.