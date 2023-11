Ministerin Scharrenbach kommt nach Kevelaer Etwas verspäteter erster Spatenstich beim Peter-Plümpe-Platz

Die Umgestaltung des Peter-Plümpe-Platzes ist Teil des Integrierten Handlungskonzepts (IHK), das Grundlage der gesamten Stadtkernerneuerung ist. Der neue Peter-Plümpe-Platz soll sich künftig in zwei unterschiedlich gestaltete Bereiche aufteilen. Der multifunktional nutzbare Platzbereich an der Marktstraße wird die meiste Zeit als Parkplatz genutzt werden. Hier können dann aber auch die Kirmes oder weitere Veranstaltungen stattfinden. Auf der Seite der Annastraße gibts es später das so genannte Grüne Forum, das zum Verweilen in der Innenstadt einlädt und eine neue Aufenthaltsqualität in Kevelaer schaffen soll, so die Idee von Greenbox.